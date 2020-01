Escucha “Lost In Yesterday”, la nueva canción de Tame Impala

Después de ponernos los dientes largos con “Posthumous Forgiveness”, “Borderline” y “It Might Be Time“, los australianos Tame Impala vuelven hoy con el cuarto adelanto de su nuevo disco, una canción titulada Lost In Yesterday que ya podéis escuchar a continuación.

Recordemos que The Slow Rush, el nuevo disco de Tame Impala, saldrá a la venta el próximo 14 de febrero, tras lo que se embarcarán en una primera mini gira por Estados Unidos y México junto a Clairo y una segunda más larga con Perfume Genius entre mayo y agosto.