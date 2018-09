Escucha “Light Up The Sky”, el nuevo single de The Prodigy

Ya tenemos disponible el que es el segundo single del nuevo disco de los ingleses The Prodigy. Light Up The Sky, que así se llama el tema escogido, es el nuevo adelanto de su séptimo y anunciado disco, No Tourists, que saldrá a la venta el 2 de noviembre.

Light Up the Sky se suma a Need Some1, el que fue primer single, como adelanto de este nuevo trabajo y ofrece el punk-dance habitual de la banda con un toque de dubstep y unas voces sintetizadas que atraerá sin duda al fan habitual del grupo.

No Tourists continuará el trabajo de la banda desde donde lo dejaron en 2015 tras su último trabajo, The Day is My Enemy, que unos veteranos de la escena como son The Prodigy, tienen energía y cuerda para rato.

No Tourists es descrito por el grupo como un trabajo en el que buscan salirse de lo establecido y no actuar como un turista en la vida, yendo siempre por los caminos trillados y marcados. Así, su intención, es salirse de lo que el fan y la sociedad espera, buscando nuevos caminos sonoros sin perder la propia esencia como banda.

El disco irá acompañado de una gira, aunque de momento solo están anunciadas fechas para el Reino Unido.