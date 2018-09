Escucha la nueva canción de Rostam: “In a River”

Nuevo video de Rostam "in the river"

Después de sorprendernos el año pasado con el lanzamiento de Half-Light, lo que supuso su debut en solitario, Rostam ha compartido un nuevo single llamado In a River, cuyo video ha sido dirigido por el propio artista y animado por Jon Race.

En palabras de Rostam nos ha explicado cómo sus directos han influído a la hora de meterse a grabar en el estudio ya que quiere que las canciones que produce sean un lugar de encuentro con sonidos orgánicos y electrónicos, mezclas de viejas tradiciones y temas nuevos.

La grabación de In a River es algo nuevo ya que mezcla la actuación en vivo delante de una audiencia, pero grabada dentro del estudio.

Una carrera en solitario tras abandonar Vampire Weekend

Después de su decisión de dejar la formación de Vampire Weekend, aunque sigue colaborando con sus antiguos compañeros en la composición de canciones pero no en sus actuaciones en vivo, Rostam ha ido formando su propia carrera en solitario.

En 2016, por ejemplo, se alió con Hamilton Leithauser de The Walkmen para lanzar un disco conjunto que se tituló I Had a Dream That You Were Mine.

También ha compuesto conjuntamente o producido canciones para Declan McKenna, Carly Rae Jepsen y Charli XCX, entre otros.