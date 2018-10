Grimes ha colaborado en el último álbum en solitario de Jimmy Urine (líder de la banda Mindless Self Indulgence).

Ha interpretado The Medicine Does Not Control Me, que sirve de continuación del remix que ya realizó Jimmy Urine al Kill V Maim de la canadiense.

La letra de The Medicine Does Not Control Me trata de las drogas y su reputación, siendo muy bailable y con algún ramalazo español al final de la canción.

Claire Elise Boucher, más conocida como Grimes, ya anunció nuevo disco para este año, pero seguimos esperando ansiosos su llegada.

De momento podemos resarcirnos con el tema principal de Hilda, como os contábamos aquí.

El nuevo trabajo de Urine (con su alias Euringer) se concibió como una oportunidad para trabajar con sus amigos, contando, además de Grimes, con la colaboración de Serj Tankan de System of A Down y Gerard Way (ex cantante de My Chemical Romance).

Pero mejor que seáis vosotros los que valoréis esta colaboración escuchándola: