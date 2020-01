Escucha “Is It Real”, último adelanto de Bombay Bicycle Club antes de publicar su nuevo disco

Bombay Bicycle Club continúan adelantando canciones de su inminente nuevo disco. “Is It Real” supone el quinto single de Everything Else Has Gone Wrong, nuevo álbum que verá la luz este viernes.

En esta nueva canción, la banda británica nos habla de la nostalgia que provoca el paso del tiempo, de la velocidad a la que pasan los años y de cómo los tiempos cambian inevitablemente provocando un deseo de volver al pasado.

Everything Else Has Gone Wrong ha sido escrito por Cornwall y grabado en Estados Unidos junto al ganador de un Grammy John Congleton (St. Vincent, Sharon Van Etten, The War On Drugs), dando como resultado un álbum que ya se perfila como el mejor de la banda y como uno de los candidatos a mejor disco británico del 2020.

Este nuevo disco encapsula todos los ingredientes por los que la banda británica se hizo tan popular llegando a ser nominados a un Mercury Prize y alcanzar el número uno de ventas con su anterior trabajo, So Long, See You Tomorrow (2014).

Everything Else Has Gone Wrong supone así es el regreso de un grupo que no ha perdido su oído innato para las melodías, ni su habilidad para crear música pop de guitarras original y excitante.