Escucha “Hetty O’Hara Confidential”, el nuevo single de Elvis Costello

Hoy viernes, día de novedades, podemos escuchar el segundo single de Elvis Costello en las últimas semanas. Se trata de Hetty O’Hara Confidential, que viene acompañado de un vídeo de animación.

Sobre Hetty O’Hara Confidential, nueva canción de Elvis Costello

Estamos ante el segundo resultado de las jornadas de grabación que Costello llevo a cabo en un estudio de grabación en Helsinki, Finlandia, unas sesiones de las que ya pudimos escuchar No Flag recientemente.

Con estas canciones, Costello estrena su primer material desde que, junto a The Imposters, lanzara el año pasado su EP Pulse, pero si ya hablamos de un disco, tendríamos que remontarnos a 2018 con Look Now. No sabemos si aún tiene más singles grabados y guardados en la manga pero esperamos saberlo muy pronto y seguir teniendo novedades de esta ya leyenda de la música.