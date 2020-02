Escucha “Good Bad Times”, primer adelanto del nuevo disco de Hinds

Hinds, uno de los últimos grandes fenómenos de la música española de la última década, y a la vez uno de los grupos más internacionales de nuestro país, anuncia título, fecha y tracklist del que será su tercer álbum de estudio, a la vez que presentan un nuevo single llamado a ser uno de los grandes himnos del cuarteto madrileño.

El cuarteto madrileño regresa con Good Bad Times, segundo adelanto de lo que será The Prettiest Curse, un nuevo ejercicio discográfico que verá la luz el próximo 3 de abril a través del sello británico Lucky Number Music. Un disco que ha contado con la producción de la estadounidense Jennifer Decilveo (que ha estado detrás de canciones y producciones para artistas como Bat for Lashes, Beth Ditto, Albert Hammond Jr., Anne-Marie o The Wombats, entre otros) y que supone un salto cualitativo en el sonido de la banda.

Good Bad Times, cuyo videoclip está realizado por Jean LaFleur (detrás de algunos de los mejores videoclips de los últimos meses: para Sen Senra, Sticky M.A., Clutchill o $amuraï, entre otros), se acercan tanto al groove de la psicodelia como al pop más definido y cantan sobre relaciones altamente disfuncionales.

En palabras de Carlotta Cosials sobre esta nueva canción: “¿Sabes cuando en las películas dos personas viven realidades completamente opuestas dentro de la misma relación? ¿Cuando uno piensa que está todo bien y el otro que está a punto de ahogarse? “Good Bad Times” trata sobre esa especie de batalla comunicativa; esa especie de diferencia horaria entre dos personas; la distancia: las dos caras de una moneda. Dos lados muy juntos que no se pueden separar, a pesar de que parecen ser completamente opuestos“.

The Prettiest Curse, cuya portada y arte gráfica está realizada por la prestigiosa artista e icono de la Movida madrileña Ouka Leele, está llamado a ser uno de los grandes álbumes de guitarras de este 2020.

A la vez que demuestra la expansión de horizontes de una banda que ha encontrado más que nunca cohesión en unas canciones que mantienen el espíritu de unas Hindscon unas marcas de agua cada vez más reconocibles; a la vez que han conseguido dar un paso adelante en el tratamiento de un sonido que hace guiños a estéticas que van desde los girl groups de los ’60, las guitarras nuevaoleras de los años ’80, el espíritu fresco del indie de principios de siglo, pero siempre desde una perspectiva contemporánea.