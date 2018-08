Escucha el nuevo disco de Spiritualized una semana antes de su lanzamiento oficial

Uno de los grandes retornos discográficos de este final de verano es el de Spiritualized, que el próximo 7 de septiembre publican And Nothing Hurt, su primer disco desde el año 2012 con Sweet Heart Sweet Light, pero que ya podemos escuchar al completo en primicia gracias a uno de los estrenos que nos ofrece de vez en cuando la exquisita NPR estadounidense.

La banda liderada por Jason Pierce nos presenta de este modo su octavo trabajo, que hasta ahora ya habíamos podido ir conociendo con los singles I’m Your Man, Perfect Miracle y Here It Comes (The Road) Let’s Go.

Además de escuchar este nuevo trabajo una semana antes de su lanzamiento oficial, os dejamos el tracklist definitivo del mismo a continuación: