Drake ha publicado no una, sino dos canciones, tituladas When to Say When y Chicago Freestyle, en la que colabora con Giveon.

Ambas canciones vienen acompañadas por un videoclip conjunto que compartió por sorpresa el sábado por la noche.

Recordemos que el último single que habíamos podido escuchar del canadiense fue War, publicado la pasada Nochebuena, seguido de dos temas junto a Future a finales de enero.