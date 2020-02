Escucha “Come On Outside”, la nueva canción de Noel Gallagher

¿Sigues triste porque Oasis continúa sin anunciar su reunión? En eso no podemos ayudarte, pero sí que tenemos nuevo material del mayor de los Gallagher, y es que el bueno de Noel sigue promocionando su próximo EP Blue Moon Rising, para el que hoy estrena el single Come On Outside.

Se trata de una canción dedicada a aquellos que sufren, ya sea en el interior de sus propias mentes o en el exterior en una sociedad deshumanizada, y supone la tercera muestra de este nuevo EP tras Blue Moon Rising y Wandering Star.

Ah, y si habías afirmado que sí a nuestra primera pregunta, aquí tienes un posible antídoto, aunque te supondrá un viaje al Reino Unido: un club en el que, durante toda la noche, solo pondrán temas de Oasis. Para algunos un paraíso, para otros un infierno…