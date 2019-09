Escucha “Ball and Chain”, adelanto del primer disco de The Who en 13 años

The Who es una de las bandas con el legado más preciado de la historia de la música y una de las mejores en directo de todos los tiempos, con más de 100 millones de discos vendidos, entre los que se incluyen 9 álbumes Top 10 en USA y 10 en UK, además de 14 singles Top 10 en UK y todo a lo largo de una carrera que abarca 6 décadas.

Ahora, 50 años después de sus primeras grabaciones, The Who regresan con su nuevo álbum, el primero en 13 años, titulado Who, a la venta el 22 de noviembre de 2019. Le precede el primer tema, Ball And Chain, ya disponible en todas las plataformas de streaming.

El álbum de 11 temas se grabó fundamentalmente en Londres y Los Ángeles durante la primavera y verano de este año y ha sido co-producido por Pete Townshend y D. Sardy (quien ha trabajado con Noel Gallagher, Oasis, LCD Soundsystem, Gorillaz) con producción vocal de Dave Eringa (Manic Street Preachers, Roger Daltrey, Wilko Johnson).

Al cantante Roger Daltrey y al guitarrista y compositor Pete Townshend se unen en el álbum el batería de los últimos tiempos, Zak Starkey y el bajista Pino Palladino, junto a contribuciones de Simon Townshend, Benmont Tench, Carla Azar, Joey Waronker y Gordon Giltrap.

La portada del álbum Who se desveló la semana pasada en Nueva York durante la inauguración de la nueva sede de la gallería de arte contemporáneo Pace, donde la banda interpreto un set acústico. La portada es obra del afamado artista pop Sir Peter Blake, que conoció a la banda por primera vez en 1964 en la grabación del legendario programa televisivo Ready Steady Go. Sir Peter diseñó y colaboró en la pintura de la portada del álbum Face Dances de The Who, en 1981.

El repertorio de Who abarca multitud de temas, desde el incendio de la Grenfell Tower, el pillaje musical, la espiritualidad, la reencarnación, el poder de la memoria o una vieja estrella del rock que ha perdido los estribos. El cantante Roger Daltrey lo valora entre sus mejores trabajos: “Creo que hemos hecho el mejor disco desde Quadrophenia en 1973, Pete no ha perdido un ápice de su magia como compositor, sigue estando en la vanguardia”, afirma.

Pete Townshend afirma: “Este nuevo álbum consta en su mayoría de canciones nuevas compuestas el pasado año, con dos excepciones. No hay temática, ni concepto, ni historia, solo son canciones que (junto a mi hermano Simon) he compuesto para inspirar a Roger Daltrey, ponerle retos y objetivos a su nueva y revivida voz. Roger y yo somos mayores, desde cualquier perspectiva, por lo que he intentado mantenerme al margen del romance y también en lo posible de la nostalgia. No quería que nadie se sintiera incómodo. Los recuerdos están bien y algunas de las canciones se refieren a las explosivas circunstancias actuales. Realicé maquetas en el nuevo estudio de mi casa en el verano de 2018, utilizando una gran colección de instrumentos antiguos y nuevos. Comenzamos a grabar como The Who en Marzo de 2019, y terminamos a finales de Agosto justo a tiempo para prensar el vinilo, quizás incluso algunas cassettes, que estarán listas para su edición en Noviembre”.

Hay dos canciones del álbum, la épica ‘Ball And Chain’ y la canción repleta de cuerdas, ‘Hero Ground Zero’ que ya han estrenado recientemente en directo cuando la banda las interpretó en un abarrotado Wembley, acompañada de una orquesta de 40 componentes.

Escucha “Ball and Chain” a continuación: