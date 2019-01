Escucha “Assume Form”, el nuevo disco de James Blake

Sin duda alguna, el nuevo disco de James Blake es uno de los lanzamientos más esperados no solo de este comienzo de año sino de 2019 en general. Hoy viernes 18 de enero ya podemos escuchar este Assume Form en su totalidad, en el que el británico se ve acompañado de grandes nombres, entre los que destacan André 3000, Travis Scott y nuestra artista más internacional del momento, la omnipresente Rosalía.

Se trata del primer trabajo de Blake desde The Colour In Anything en 2016, y en esta ocasión, está centrado en su vida en estos momentos en la ciudad de Los Ángeles junto a su pareja y Jameela Jamil, la conocida actriz. Nada mejor que empezar el viernes escuchando este nuevo disco del talentoso James Blake.

Escucha Assume Form de James Blake aquí: