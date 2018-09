Escucha al completo “The Blue Hour”, el nuevo disco de Suede

Como siempre, viernes es sinónimo de novedades y una de las principales de hoy es el octavo disco de estudio de los británicos Suede. The Blue Hour ya está aquí, tan solo dos años después de que publicasen Night Thoughts en 2016, así que la banda liderada por Brett Anderson se encuentra en un momento creativo bastante bueno.

Para este disco, han optado por cambiar de productor y ponerse en manos de Alan Moulder, con quien trabajan por primera vez. Hasta hoy, ya habíamos podido escuchar varios singles como The Invisibles, Don’t Be Afraid If Nobody Loves You, Life Is Golden y Flytipping.

Ahora, a la espera de que se animen a venir a visitarnos en concierto, nos ponemos con la escucha de esta nueva entrega del veterano grupo.