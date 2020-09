Enter Shikari anuncian conciertos en Madrid y Barcelona para 2021

Los británicos Enter Shikari aprovechan la reconfiguración de su gira europea para añadir dos conciertos en nuestro país. Los autores de Sorry You’re Not A Winner presentarán su sexto álbum en estudio Nothing Is True & Everything Is Possible el 28 de septiembre de 2021 en la Razzmatazz 2 de Barcelona y el 30 de septiembre en La Riviera de Madrid. Las entradas ya están a la venta en www.livenation.es y Ticketmaster.es

Notablemente influenciados por el punk y los sonidos trance, Rou Reynolds, Liam Clewlow, Chris Batten y Rob Rolfe forman ENTER SHIKARI en 2003 tras la disolución de Hybryd. Shikari es la traducción al hindú de “Hunter” (cazador), un personaje de una obra que escribió Rou antes de iniciarse en la música. Más de 17 años después de aquellos inicios, la banda anuncia nuevas fechas europeas (incluyendo Barcelona y Madrid) en las que presentarán su sexto y último trabajo Nothing Is True & Everything Is Possible.

Acerca del significado de este último, el vocalista Rou Reynolds declaró lo siguiente: “El disco gira alrededor de las posibilidades, no solo en las letras sino también musicalmente. Queríamos ir más allá y nos preguntamos hacía dónde podíamos dirigirnos. Y lo que realmente queríamos era resumir en un único trabajo todo lo que significa Enter Shikari. Hemos dedicado más horas a este álbum que a cualquier otro. Mucho sudor, mucho trabajo“.

En cuanto al significado del título, Reynolds añadió: “La parte de ‘Nothing Is True’ hace referencia a lo que significa estar vivo en 2020. Hoy en día es muy complicado saber dónde se halla la verdad. Hay tantos prejuicios, motivos ocultos y cada día cuesta más saber dónde depositar tu confianza. En cuanto a “Everything Is Possible”, quisimos utilizar esa expresión porque a diferencia de ‘Anything Is Possible’, esta es mucho más siniestra ya que quita la posibilidad de elección. El término “posibilidad” está cambiando para convertirse en un concepto mucho más complejo, profundo y aterrador“.

Además de presentarnos su sexto trabajo en estudio, Enter Shikari repasarán también los grandes éxitos de su extensa carrera.

Venta de entradas para los conciertos de Enter Shikari en Madrid y Barcelona

Entradas ya a la venta: en www.livenation.es y Ticketmaster.es (+red ticketmaster).

Precios: 23€ (+gastos) anticipada y 28€ (+gastos) en taquilla.

Política de acceso: Menores de 16 años, acompañados de padre, madre o tutor legal.

BIOGRAFÍA DE ENTER SHIKARI

La mezcla de post-hardcore con sonidos electrónicos ejecutados con sintetizadores dota a Enter Shikari de un estilo inconfundible. Nacido en 2003 en la ciudad inglesa de St Albans, el cuarteto ya había alcanzado cierta notoriedad antes de lanzar su primer álbum, Take to the Skies (2007), gracias a Mothership, un sencillo de 2006 que gozó de una muy buena acogida. Las influencias punk y hardcore del grupo, unidas a un amplio abanico de recursos electrónicos, han dado pie a canciones originales, con un marcado carácter experimental.

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE ENTER SHIKARI

Take to the Skies (2007)

Common Dreads (2009)

A Flash Flood of Colour (2012)

The Mindsweep (2015)

The Spark (2017)

Nothing Is True & Everything Is Possible (2020)

Puedes escuchar todos sus discos en Apple Music.

IMPRESCINDIBLES

En Apple Music, han reunido sus canciones más importantes en esta playlist:

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí!