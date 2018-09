En marcha una nueva versión de la película “Let It Be” de The Beatles por su 50º aniversario

Aunque ahora mismo está inmerso en plena campaña de promoción de su recién publicado disco, Paul McCartney no se olvida de algunos de los hitos importantes en la carrera de The Beatles. En el año 2020 se cumplirán 50 años del lanzamiento de la película Let It Be, en la que se documentaba el proceso de composición y grabación del que fue el último disco de la legendaria banda. Esta película incluye esas inolvidables imágenes de cuarteto de Liverpool actuando en el tejado de Apple Corps en Londres en enero de 1969. Ahora está previsto relanzar la película en un formato especial de DVD y Blu Ray y, según ha confirmado McCartney, incluirá imágenes inéditas que no hemos visto hasta ahora.

“Creo que puede haber una nueva versión. Al menos ese es el último cotilleo. Hay muchísimas imágenes y cuando la película salió, era un documental sobre la ruptura de los Beatles, así que para mí se trata de una película algo triste. Conozco a gente que ha estado revisando toda la grabación que no fue utilizada, y hay más o menos 56 horas. El otro día uno de ellos me dijo que el sentimiento general de las imágenes es muy alegre e inspirador, ya que lo que se ve es a un grupo de personas haciendo música y disfrutando, así que creo que se están produciendo algunas conversaciones para hacer un nuevo montaje con todas estas imágenes. Incluso puede que se haga una nueva película, es algo que puede ocurrir en un año o dos“.

Desde luego, sería maravilloso tener acceso a esta nueva perspectiva de los meses finales de la banda.