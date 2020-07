En marcha un biopic sobre Brian Epstein, mítico manager de The Beatles

Ya está en marcha un nuevo biopic sobre el legendario manager de los Beatles Brian Epstein, al que se le conoce popularmente como el quinto Beatle.

Sobre el biopic de Brian Epstein

El proyecto, titulado Midas Man: The Brian Epstein Story, está previsto para su estreno en 2021 bajo la dirección del director Jonas Akerlund, que ha dirigido videoclips para artistas como Lady Gaga, Rolling Stones, Beyoncé, Metallica o Smashing Pumpkins, entre muchos otros.

Se rodará en distintas localizaciones de Londres, Liverpool y Estados Unidos, y aunque no sabemos cuál será el enfoque del biopic, entendemos que podremos conocer mucho mejor la figura de este influyente personaje, que además de ayudar al cuarteto de Liverpool en su llegada a la cima del panorama musical, también colaboró con otros artistas como Gerry and the Pacemakers, The Who, Jimi Hendrix y Pink Floyd, entre otros. Casi nada, ¿verdad?