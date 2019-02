Eminem reedita ‘The Slim Shady’ e incorpora nuevos ‘bonus tracks’

El rapero estadounidense ha publicado la reedición de uno de sus trabajos más icónicos. The Slim Shady, segundo álbum de estudio de Eminem, ha celebrado así su vigésimo aniversario.

La nueva edición del disco publicado en 1999 incorpora además nuevos ‘bonus tracks’. Así pues, los seguidores de Eminem pueden disfrutar de una selección de cortes que no llegaron a entrar en el repertorio oficial: una versión a cappella de Hazardous Youth, Get You Mad, Bad Ways Always Die (perteneciente a la banda sonora de Wild Wild West) y diferentes versiones de Guilty Conscience.

Eminem publicó en 2018 por sorpresa Kamikaze, su última y polémica referencia discográfica.