Eminem publica “Kamikaze”, su nuevo disco por sorpresa

Nada hacía presagiarlo, pero ayer por la noche recibimos con sorpresa un nuevo trabajo de Eminem, nada menos que su décimo disco titulado Kamikaze.

Parece que el rapero estadounidense se encuentra en una buena racha creativa, ya que el año pasado lanzó otro trabajo titulado Revival, que precisamente no recibió muy buenas críticas y, por tanto, aprovecha algunas las canciones de este nuevo álbum para lanzar algún dardo envenenado a quienes no hablaron muy bien de su música en ese momento. Pero no son los únicos, ya que también hay turno para mostrar su desacuerdo al más puro estilo Eminem con las políticas del actual gobierno estadounidense con Donald Trump a la cabeza y para meterse con algunos de los raperos de ahora que no son de su agrado.

Como curiosidad, en el tracklist también está incluida Venom, la canción incluida en la banda sonora de la película del mismo nombre protagonizada por Tom Hardy.

Aquí os dejamos con este nuevo trabajo de Eminem, y como el propio artista ha dicho en redes sociales para presentarlo, tratad de disfrutarlo y no pensar más de la cuenta sobre el mismo. Ya nos diréis que os ha parecido.

Escucha “Kamikaze” de Eminem a continuación en Spotify y Apple Music: