Eminem, perseguido por sus críticos en el vídeo para la controvertida ‘Fall’

El pasado viernes el rapero estadounidense publicó por sorpresa el álbum Kamikaze. El nuevo trabajo de Eminem ha despertado mucha polémica debido a algunas de sus letras. De hecho, algunos de los colaboradores del disco, como Justin Vernon (Bon Iver), se han desentendido de su contenido.

Uno de los temas que más revuelo han causado en las redes ha sido Fall, para la que Eminem ha compartido un videoclip. En él, el cantante aparece leyendo una serie de comentarios críticos y negativos sobre su nuevo material. Después, estos mensajes en redes sociales se convierten en una especie de humo negro, que termina por parecerse al simbionte Venom de Marvel. El rapero trata de escapar de este mal, pero el monstruo social lo acaba cazando y poseyendo.

No deja de ser una forma de representar lo que ha sucedido con el último trabajo del de Detroit. No en vano, este mismo tema ha sido muy controvertido por su lenguaje homófobo hacia Tyler, The Creator, de quien dice “veo porque te llamas a ti mismo maricón“.

Una de las voces más críticas, tanto con la canción como con el repertorio, ha sido la de Justin Vernon, quien aparece en los créditos de Fall. “No soy fan del mensaje, está agotado. Les pregunté para cambiar la pieza, pero no lo harían“, comentó el líder de Bon Iver en Twitter.