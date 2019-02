ELYELLA consiguen la reaparición de Jero Romero para el single “Hola, ¿qué tal?”

ELYELLA, uno de los fenómenos musicales clave de la actual escena española, presentan su nuevo single, Hola, ¿qué tal?, una absoluta declaración de intenciones a la que se ha sumado Jero Romero, alejado del panorama musical por decisión propia y que llevaba más de 5 años sin grabar nuevo material desde la publicación de La Grieta, su segundo disco en solitario.

El resultado de la unión es sin duda sorprendente al traer a Jero a un contexto más electrónico. La química entre ambos fue instantánea y rápidamente entraron al estudio para fusionar las letras de Jero con la música y las melodías creadas por ambos y el equipo habitual de ELYELLA.

Al respecto de la colaboración y su reaparición, Jero Romero ha comunicado lo siguiente. “Lo que más me atrajo fue “que no pegáramos nada”. No creo en eso. Después, me pareció un reto hacer una canción de esa manera: poner letras y melodías sobre unas bases que “nada tienen que ver” conmigo y que no están pensadas para mí. Normalmente, esas dos cosas habrían pasado rápidamente de resultarme muy atractivas a darme pereza, si no miedo, y enseguida habría empezado a preguntarme para qué. Os habría abandonado al día siguiente o incluso antes de empezar. Pero me convenció vuestra manera de ser. Está bien porque así toda la responsabilidad es vuestra. Me dio la impresión de que sois libres, en el más amplio sentido de la palabra, y eso es muy contagioso. Y de que os lo pasáis muy bien. Quizás por eso afrontáis todo esto de componer, de arreglar, de grabar de un modo tan envidiablemente sano, con en el punto justo de perfeccionismo obsesivo y conformismo, entre la risa y la gravedad. Sin dramas. Sin más objetivo que pasarlo bien haciéndolo bien. He sido muy feliz haciendo esta canción con vosotros. Me ha recordado a cuando voy al parque y juego con los niños de 8 años: me abrazan, nos reímos, celebramos, no pienso en otra cosa, me llaman por mi nombre. Sólo cuando acaba el partido me doy cuenta de que no soy uno de ellos“.

Con este single ELYELLA anuncian el lanzamiento del que será su álbum de debut, Dreamers, y a partir de ahora y una vez al mes, el dúo presentará una nueva canción hasta la publicación del disco el 4 de octubre. ELYELLA se definen a sí mismos como “un romance entre el indie y la electrónica”, algo que se hará palpable según se vayan desgranando las canciones de este disco que estará lleno de colaboraciones singulares.



Sin ir más lejos, esta primera canción cuenta no solo con la participación de Jero Romero, sino que también se ha unido el Coro Cuchuflete, un coro compuesto por 45 niñas y niños de Arnedo (La Rioja), localidad de origen de ELLA, que se reunieron con los artistas en el Teatro Cervantes de Arnedo para grabar esas voces que nos interpelan y nos piden que nos paremos a pensar cómo estamos a través de un saludo tan habitual como es este Hola, ¿qué tal?

De esta forma, Dreamers pretende consolidar la nueva era artística de ELYELLA, que continúan con su fuerte apuesta por la composición y la creación musical sin ataduras. El dúo ha decidido dar un giro de 360 grados a su carrera, pasando de versionar y remezclar temas de otros a crear sus propias canciones. Comenzaron en 2017 con la publicación de Magic, single que cuenta ya con más de dos millones de reproducciones y que formaba parte de su primer EP, Lovers, que fue editado en mayo de 2018. Este EP contenía además su colaboración con Viva Suecia en Todo Lo Que Importa, uno de los hits más bailados en la escena festivalera del último verano que suma más de un millón y medio de reproducciones en YouTube y Spotify.

A finales del año pasado también lanzaron Sister, con la que se unieron al carismático Neuman, que al igual que Jero Romero decidió experimentar con su voz en un género fuera de su territorio habitual.

Hola, ¿qué tal? ya está disponible en todas las plataformas digitales y su vídeo lyric ya se puede ver a continuación. La canción ha sido producida por ELYELLA junto a Pau Paredes y Joni Antequera (Amatria), se ha mezclado en Fluxus Estudio, ha sido masterizada por Greg Calbi en Sterling Sound y está editada por el sello Vanana Records.

Os dejamos, además, con las fechas que ELYELLA ya tienen confirmadas: