Ellie Goulding colabora con LAUV en su nuevo single “Slow Grenade”

Ellie Goulding está de vuelta con su nueva canción Slow Grenade, otro single extraído de su próximo disco Brightest Blue que saldrá a la venta el próximo 17 de julio.

Sobre Slow Grenade, la nueva canción de Ellie Goulding

Para esta canción, Goulding ha contado con la colaboración del cantante y compositor LAUV. Estamos antes el sexto adelanto que conocemos de este álbum, tras Worry About Me con blackbear, Close To Me con Diplo y Swae Lee, Hate Me con Juice WRLD, Power y Flux.

La canción ya está disponible en plataformas de streaming, pero también con el videoclip que os dejamos a continuación.

Sobre Brightest Blue, el nuevo disco de Ellie Goulding

Como ya sabemos, se trata de un disco doble y cada una de sus dos caras muestra una temática diferente. La cara A habla de la vulnerabilidad de Goulding y simboliza “el hecho de crecer y convertirse en una mujer, hablando de un mundo complejo en el cual las relaciones todavía dictan nuestra felicidad y que te rompan el corazón puede ser la cosa más dolorosa del mundo, independientemente de lo bien que te vaya todo lo demás“.



Sin embargo, la segunda mitad muestra su parte más valiente y segura de sí misma. “Siempre he buscado la forma de utilizar mi voz de formas que nadie se habría imaginado y colaborar con el grupo menos esperado pero a la vez más excitante y ecléctico de artistas que me ha resultado posible”, asegura.

Ahora, estamos deseando escucharlo.