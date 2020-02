El Zaragozafelizfeliz VII ya tiene cartel completo

View this post on Instagram

💥💥💥ZARAGOZAFELIZFELIZ AQUELARRE POP 2020 IS HERE 💥💥💥 TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO 💛 ADAM GREEN 💛 MUJERES 💛 RAKKY RIPPER 💛 YAWNERS 💛 PANTOCRATOR 💛 ESTRELLA FUGAZ 💛 SWEETDRINKZ DJ 💛 NO FUCKS 💛 CABIRIA 💛 conforman el cartel que un año más hemos intentado que combine artistas consagrados que nos encantan con jóvenes promesas y algunos de los grupos revelación favoritos de este pasado año. Y además tendrá lugar el primer hermañamiento con la gente del @promfestbcn para montar tremendo fiestón desde por la tarde 🎉🎉🎉 . . 📍 +INFO: El viernes 24 de abril tendrá lugar la bienvenida al festival con el concierto de Adam Green y el sábado 25 se celebrará el día grande conocido como Aquelarre POP, todo ello en el recinto y sala de Las Armas, con más de 8 horas de fiesta y música en directo 🔥🌈🔥 Las entradas ya se encuentran a la venta, tanto por días (18e) como la oferta especial que consiste en un abono (25€) para acceder ambos días. Entradas a la venta en la página web oficial de las Armas y físicamente en Las Armas y el bar Gilda #zaragozafelizfeliz #aquelarrepop #troyavaaarder #zaragoza #festival #indie #pop #conciertos #aragon #triangulodeamorbizarro #adamgreen #pcmusic #spanishmusic #irdepropio #zgzmola #zaragozaturismo