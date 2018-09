El ‘White Album’ de The Beatles celebra 50 años de vida con una reedición

El 22 de noviembre de 1968 veía la luz uno de los clásicos de la exitosa carrera de los cuatro de Liverpool. Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr firmaban aquel año The White Album. 50 años después, el mítico disco de The Beatles tendrá una reedición.

El que fuera el noveno trabajo de los británicos celebra medio siglo de vida este 2018. Por ello, este mismo noviembre el icónico doble LP de The Beatles se reeditará con motivo del aniversario. El material incluirá, cómo no, algunos temas sempiternos como Back In The U.S.S.R., Helter Skelter o While My Guitar Gently Weeps.

Además, el material vendrá almacenado en paquetes “lujosamente presentados”. Asimismo, las 30 piezas han sido recientemente mezcladas por el productor Giles Martin y el ingeniero de sonido Sam Okell tanto en estéreo como en audio envolvente 5.1. Junto a estas canciones originales, también aparecen 27 demos acústicas y 50 tomas de sesiones de grabación. La mayoría de estas versiones habían permanecido inéditas hasta ahora.

El próximo 9 de noviembre saldrá al mercado esta reedición de The Beatles en diferentes versiones. Por ejemplo, la edición Super Deluxe contará con un total de 6 CD-s y un disco Blu-ray. Mientras tanto, la edición Deluxe puede adquirirse tanto en formato CD como en vinilo, incluyendo las mezclas en estéreo y las demos. Por último, existe una última edición estándar de dos vinilos.