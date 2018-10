El tributo a Halloween de Trent Reznor y Atticus Ross saldrá en formato vinilo

Coincidiendo con el estreno del remake de Halloween dirigido por David Gordon Green, se ha anunciado la salida en formato vinilo de la reinterpretación que Trent Reznor y Atticus Ross hicieron del tema original de la película, en octubre del año pasado.

Distribuido por Sacred Bones, saldrá a la venta el 26 de octubre, e incluirá una cara A, con la versión de Reznor y Ross, y una cara B, en la que se incluirá la versión que el propio John Carpenter -director de la película original de 1977 así como de su banda sonora- hizo de su tema el año pasado.

Bendecido por el director, el tema se inscribió, en principio, dentro de una antología musical orquestada por este, distribuida bajo el nombre Anthology: Movie Themes 1974-1998.

No es la primera vez que el estadounidense -líder de Nine Inch Nails– y el británico unen fuerzas para hacer música. El tándem formado por Reznor y Ross ha firmado, entre otras, la banda sonora de Los hombres que no amaban a las mujeres, en 2011, y de La red social, por la cual se alzaron con el Oscar a la mejor banda sonora original en 2010.

No en vano, Ross colaboró en la mayoría de álbumes de Nine Inch Nails, en labores de producción, hasta que en 2016 fue integrado oficialmente como miembro oficial de la banda. La formación se encuentra actualmente inmersa en el tour Cold and Black and Infinite.