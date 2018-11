El súpergrupo MC50 volverá con “Kick Out The Jams” a Barcelona, Murcia y Madrid

Tras su espectacular paso por el Azkena Rock Festival, el supergrupo MC50 vuelve a nuestro país para tres conciertos en los que recuperarán el espíritu del mítico álbum Kick Out The Jams 50 años después. El bajista de los enormes Faith No More, Billy Gould, se une a la gira reemplazando así a Doug Pinnick de King’s X.

La banda reunida por el legendario Wayne Kramer, guitarrista y miembro original de MC5, cuenta con una formación estelar compuesta por algunos de los pesos pesados de la escena rockera internacional: Kim Thayil de Soundgarden como guitarra, Brendan Canty de Fugazi a la batería y Marcus Durant de Zen Guerrilla como vocalista.

Esta gira que celebra el 50° aniversario de Kick Out the Jams, el álbum debut de la legendaria banda de proto-punk y hard rock de Detroit y que este mes visitará tres ciudades de nuestro país: Barcelona (viernes 16 de noviembre, Sala Apolo, Festival Mil.lenni), Murcia (sábado 17 de noviembre, Garaje Beat Club) y Madrid (domingo 18 de noviembre, Mon Live).

Venta de entradas

Barcelona, Apolo (Festival Mil.lenni)

Viernes, 16 de noviembre de 2018

Precio: A partir de 27€

Venta: Proticketing.com

Murcia, Garaje Beat Club

Sábado, 17 de noviembre de 2018

Precio: A partir de 26€

Venta: Ticketea.com

Madrid, Mon Live

Domingo, 18 de noviembre de 2018

Precio: A partir de 25€

Venta: Wegow.com