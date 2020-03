El súper-grupo de Matt Bellamy, Graham Coxon y Miles Kane estrenan single

¿Te imaginas un grupo en el que los integrantes sean Matt Bellamy de Muse, Graham Coxon de Blur y Miles Kane? Bien, esa fantasía existe y se llama The Jaded Hearts Club Band.

Tras diversos conciertos por diversión, el grupo ha lanzado su primer single oficial. Se trata de una versión del Nobody But Me de The Isley Brothers, cancion originalmente publicada en el año 1962.

Según Matt Bellamy, el origen de la canción se debe a algo que leyó recientemente: “Hace poco leí en alguna parte, lo que me hizo reír, que el rock es el nuevo jazz. Se está convirtiendo en un género esotérico, pero aún con una gran importancia histórica y cultural. Al igual que el jazz, que a menudo reinventa viejas canciones, The Jaded Hearts Club continúa la tradición de cómo comenzaron bandas como The Beatles y The Stones, encontrando grandes temas de soul y blues y grabándolos en un estilo más moderno“.

Tras este paso, no sabemos si el súper-grupo decidirá ir más alla y grabar otras versiones de The Who, The Beatles o Cream con las que sí se han atrevido en directo.