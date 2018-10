El show de Kanye West: visita a Trump y discurso improvisado en una tienda Apple

Sí el apoyo público a Donald Trump ya le había traído suficientes críticas , Kanye West ha decidido dar un paso más allá y visitar la Casa Blanca acompañado de medios de comunicación para que nadie tenga duda alguna sobre su total respaldo al presidente de los Estados Unidos.

Además, para los invitados y medios ahí presentes, Kanye West dejó un apasionado discurso en el que apoyó las políticas del magnate neoyorquino mientras iba ataviado con su habitual gorra de Make America Great Again, el lema de su mandato y sus seguidores.

WATCH: Trump meets with Kanye West and former NFL player Jim Brown in the Oval Office #tictocnews pic.twitter.com/jVcwIG0FZ2

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) October 11, 2018