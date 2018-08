El saxofonista Shabaka Hutchings comparte su visión sobre la música para Le Guess Who?

Shabaka Hutchings, saxofonista y clarinetista, líder de las agrupaciones Sons of Kemet y Shabaka and the Ancestors, es uno de los curadores invitados a la edición 2018 del festival Le Guess Who?, junto a Devendra Banhart y Moor Mother. Además de sus agrupaciones, Shabaka cuenta con una prolífica carrera en el jazz y ha colaborado con Sun Ra Arkestra, Floating Points y Mulatu Astatke.

En el vídeo, Shabaka habla sobre la firma con el sello Impulse!, sus albumes, su programa comisariado en Le Guess Who? 2018, y comparte su visión sobre la música como una celebración alegre. Este audiovisual fue grabado entre Utrecht, Londres, en los estudios Worldwide FM, y en una sesión de Steam Down.

“Al parecer, firmar con Impulse! ha dado validez a la forma en que percibo mi acto musical. Es una parte legítima del canon de jazz”.

Asimismo, Shabaka habla sobre dos de los artistas incluidos en su curaduría para Le Guess Who? 2018: el pionero de la música Indian Carnatic Kadri Gopalnath, que ha dedicado toda su vida a integrar el saxofón en el género clásico indio; y Sibusile Xaba de Sudáfrica, quien crea una mezcla de folk africano, flamenco y jazz, apoyado por el fingerpicking expresivo.

“La lección que Sibusile Xaba me ha enseñado es que se supone que la música tiene que ver con la alegría y no con la diversión. Se supone que es una celebración alegre”.

Le Guess Who? 2018

La curaduria de este año del famoso festival de Utrecht ha recaído en los músicos Devendra Banhart, Shabaka Hutchings y Moor Mother. Asia Argento ha anunciado la cancelación de su participación en el encuentro, después de las polémicas acusaciones de acoso sexual a las que se enfrenta. Sin embargo, el festival ha anunciado que mantendrá a los artistas seleccionados por Argento en su programación.

El músico Devendra Banhart ha incluido a Vashti Bunyan, Ebo Taylor, y la exótica post-apocalíptica de Shintaro Sakamoto. La directora y activista Asia Argento ha invitado a The Breeders, Lydia Lunch con su Big Sexy Noise y a Psychic Ills. Mientras tanto, Shabaka Hutchings presentará a Sons of Kemet, al poeta ghanés-británico convertido en rapero Kojey Radical, a Kadri Gopalnath y la afropsicodelia de BCUC. Por último, Moor Mother traerá el rico legado de jazz de Art Ensemble of Chicago (en vísperas de su 50º Aniversario), así como una colaboración especial entre Saul Williams, King Britt y Egypt Chipsy & EEK de Islam.