El retorno musical de Ian Brown es inminente (sin The Stone Roses)

Volvemos a tener nuevas noticias y rumores, aunque en este caso más que justificados, sobre Ian Brown. En esta ocasión se trata del más que posible lanzamiento del primer adelanto del que será su nuevo trabajo, titulado éste First World Problems. Una idea que ha surgido gracias a la aparición en la ciudad de Manchester de diferentes carteles anunciando el más que probable retorno del cantante de The Stone Roses.

Diferentes cuentas a través de las redes sociales han sido las encargadas de hacer saltar todas las alarmas. Y es que después de que el pasado verano diesen un gran paso hacia la separación definitiva de la banda, fue el momento en el que se iniciaron las principales cuestiones acerca de nuevos lanzamientos en solitario por parte de Ian Brown.

Ante todos estos hechos, todo parece indicar que vamos a tener noticias inminentes sobre este nuevo capítulo del proyecto en solitario de Ian Brown. Lo cierto es que, especialmente después de esos dos temas que lanzaron The Stone Roses en 2016 titulados Beautiful Thing y All For One, esperábamos nuevas noticias relacionadas con la banda… aunque finalmente parece que van a ser de sólo una de las partes.