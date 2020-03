El Record Store Day se traslada a junio por el coronavirus

Como todos sabemos, el Record Store Day es uno de los eventos más importantes del año para los amantes de la música. Miles de tiendas de discos independientes de todo el mundo abren sus puertas durante ese día para recibir a coleccionistas que se quieren hacer con algunas de las piezas exclusivas que la mayoría de los artistas aprovechan para lanzar ese día. De ese modo, además, apoyan de ese modo aquellas pequeñas tiendas que tratan con mimo algo tan preciado como su música.

Debido a la pandemia global por el coronavirus, la organización del Record Store Day ha decidido aplazar la fecha de este año del 18 de abril inicialmente previsto al 20 de junio, cuando se espera que la situación actual haya remitido y pueda celebrarse con normalidad.

RSD is worldwide and celebrates a record store's place in their community. As good citizens of those communities we want everyone to be safe, healthy and feel comfortable coming to the party.



Record Store Day 2020 is moving to June 20. #washyourhands #benice #listentorecords pic.twitter.com/SLg8bSVa9p