La banda británica Foals publicará su quinto álbum de estudio el próximo año 2019, con Transgressing Publishing y Warner/Chapell Music. Así lo ha informado hoy el representante de esta última, Mike Smith, en declaraciones a MusicWeek sobre un acuerdo que se extiende no solo al próximo trabajo de Foals, sino también a su catálogo ya existente.

“Se trata de una de las bandas de rock más innovadoras de los últimos diez años y es un auténtico privilegio poder trabajar con ellos”, expresó el directivo de la empresa.

La banda se encuentra actualmente trabajando en su próximo disco, que será sucesor de su What Went Down de 2015. Desde octubre del año pasado han estado componiendo canciones y grabándolas en el estudio, pero no sabemos cuándo podremos escucharlas. Eso sí, será el primer trabajo del grupo sin el bajista Walter Gervers, quien abandonó la formación en enero de este año.

El pasado mes de octubre, además, Foals confirmaron sus primeras fechas en directo para el próximo año 2019, en concreto en el marco de los festivales alemanes Rock Am Ring y Rock Im Park, en Nürburgring y Zeppelinfield respectivamente.