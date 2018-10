El punk reconstruido de Idles llega a Madrid y Barcelona en noviembre

Unos meses después de su actuación en el Primavera Sound, Idles volverán a España en noviembre para presentar su segundo disco, Joy as an Act of Resistance.

Desde que saliera su primer álbum, Brutalism, en marzo de 2017, los británicos parecen envueltos en una espiral ascendente y frenética. Este segundo álbum llega tan sólo un año y medio después de que publicaran Brutalism. Con mayor acogida aún que el primero entre la prensa, el nuevo trabajo resuelve de forma más madura la tesis propuesta en aquel.

Identidad con mensaje de fondo

Parte de este éxito tiene que ver con el cambio de rumbo emprendido por el grupo con la publicación de Brutalism. Hasta entonces, el camino a seguir por Idles había sido confuso y errático; en los primeros EPs, se percibe un estilo aún sin hacer, diluido en los convencionalismos del indie más mainstream, que no dejaba aún predecir el potencial que más tarde emergería cuando, según indica el vocalista Joe Talbot, se dio cuenta de que nunca cantaría como Otis Redding, porque se iba de tono. Este giro de timón es, por tanto, el que sitúa a Idles en un lugar destacado y claramente diferenciado en el panorama musical actual.

De nuevo, parte de esa identidad es debida en gran parte al mensaje que transmiten los temas. En las letras de Talbot late un mensaje activista; en los furiosos y hooliganescos cánticos de Idles se esconden (o no tanto) referencias a la política racista del brexit, al NHS, al tema de la inmigración o a los roles de género. El discurso de Idles es, por tanto, una proyección a escala de todos los problemas que figuran en la agenda de cualquier pensador crítico de nuestra generación.

Así, su ideario se materializa de forma especialmente elocuente en la experiencia en directo. Los conciertos de Idles son casi un ritual comunicativo; los pastores, desde el escenario, se desnudan (figurada y literalmente) ante su congregación, que a la vista de dicha entrega y sinceridad absoluta, encuentra en el acto la ocasión perfecta para descargar libremente toda su energía en forma de pogos y danzas anárquicas.

Madrid y Barcelona

En su paso por España, actuarán primero en Madrid, el 29 de noviembre –finalmente en la Sala Cool tras tener que cambiar de sala debido al rápido sold out- y el día siguiente en Barcelona, en la Sala Apolo. Las entradas siguen disponibles aquí.