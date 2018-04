El post-punk vuelve con The Chameleons a la Sala Copérnico

Una de las legendarias bandas de la movida post-punk vuelve a los escenarios con una gira por Europa: The Chameleons. El próximo 5 de mayo podremos disfrutar de la banda inglesa que estará también junto a Sixth June a partir de las 19.45 en la Sala Copérnico de Madrid y más concretamente en el Festimad.

Este festival cumple 25 años en esta edición 2018 en la que en el transcurso de los años actuaron grandes bandas como Radiohead, Dover, Rage Against de Machine, Beck, Cyress Hill, Molotov, The Smashing Pumpkins, CPV, entre otros muchos.

En esta ocasión The Chameleons, posteriormente llamados The Chameleons Vox, vuelven a la carga con su gira de 2018. Esta banda se formó en Manchester, en 1981 a partir de las cenizas de una serie de grupos locales: el vocalista / bajista Mark Burgess comenzó con Cliches, los guitarristas Reg Smithies y Dave Fielding llegaron de Years, y el baterista John Lever (quien reemplazó rápidamente al miembro fundador Brian Schofield) se originó con The Politicians. Después de establecerse con una serie de sesiones de BBC de alto perfil, The Chameleons firmó con Epic y debutó con el EP Nostalgia, un set tenso y temperamental producido por Steve Lillywhite que presentó el single In Shreds.

Su sonido ha sido comparado con el de Joy Division; al igual que estos, utilizan fraseos de guitarra sencillos junto con una percusión hipnótica para crear una atmósfera envolvente y a veces tortuosa. A través de unas letras oscuras y la voz desgarrada de Burgess, las canciones reflejan obsesiones personales y recuerdos de la infancia, con tendencia a la melancolía.

Por otra parte, también podremos disfrutar de los sonidos de Berlín con la banda Sixth June, la cuál será su primera actuación en la capital. Este dúo se caracteriza por sus ritmos electrónicos y synth pop, además está formado por Lidija Andonov y Laslo Antal originarios de Serbia.

Las entradas están disponibles en la web de Ticketea