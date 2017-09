El nuevo disco de Vampire Weekend está preparado al 80%

Están tardando mucho, sí, pero parece que, al fin, el nuevo disco de Vampire Weekend está a punto de completarse.

Ante una de las constantes preguntas al respecto que recibe en redes sociales sobre el tema, Ezra Koenig, cantante de la banda, ha decidido responder afirmando que el disco está preparado al 80%, pero también admitiendo que el 20% restante es quizá el más difícil de terminar de todo.

80% done but the last 20% is always the hardest — Ezra Koenig (@arzE) September 4, 2017

Eso puede significar que aún quedan unos meses para que los neoyorquinos consideren que su nuevo trabajo está preparado para salir a la venta, así que no esperaría escucharlo hasta 2018. Mantener la paciencia no está siendo fácil para los fans de la banda, que desde Modern Vampires Of The City en 2013 esperan noticias de este cuarto álbum del grupo.

Esperamos tener novedades (y positivas) muy pronto.