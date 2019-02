El manager de Nirvana publicará un libro sobre Kurt Cobain en el 25° aniversario de su muerte

Danny Goldberg, manager de Nirvana entre 1990 y 1994, ha anunciado la publicación de un libro para rememorar el 25° aniversario de la muerte de Kurt Cobain. Según ha anunciado, incluirá entrevistas con Courtney Love, Krist Novoselic y diversos amigos y familiares del añorado líder de la banda de Seattle.

La fecha de publicación prevista es el próximo 2 de abril, y repasará muchos de los principales aspectos de la vida de Cobain, incluyendo a su matrimonio con Love, su paternidad y sus problemas con las adicciones.

Así explica Goldberg el proyecto: “Comencé a trabajar con Kurt el año anterior a la grabación de Nevermind y permanecí cerca de él hasta días antes de su muerte. Las representaciones de los medios de Kurt típicamente se enfocan en la tragedia de su muerte. Si bien es imposible ignorar a los demonios internos que lo atormentaban, al investigar y escribir Serve The Servant he recordado más a menudo la brillantez de Kurt, su sentido del humor y su amabilidad con la mayoría de los que lo rodean. Era tan complejo que dos personas no experimentaban a la misma persona, pero espero poder agregar otra dimensión al legado de Kurt“.

Desde luego, suena a lectura obligatoria…