Rosalía es de ese tipo de artista que, te flipe o no sepas quién es, acabas soltando uno (o varios) ‘TRÁ TRÁ’. Porque te atrapa. Es capaz de envolverte en su mundo, en el mundo de Rosalía. La cantaora barcelonesa ha cautivado al planeta con un sonido único que mezcla sus influencias del flamenco con el hip-hop. Una fusión que, combinada con la cinematografía de sus videoclips, le ha llevado a ser reconocida internacionalmente. Desde su debut con Los Ángeles (2017), álbum nominado al Latin Grammy como ‘Mejor nueva artista’, Rosalía no ha dejado de sorprender. Conciertos, festivales… Así como el lanzamiento de la previa de lo que será su nuevo trabajo, que saldrá el próximo 2 de noviembre, como ha anunciado Sony Music Spain, la productora.

“El Mal Querer es mi forma de entender lo flamenco, aquí y ahora. En este proyecto he volcado dos años de mi vida, construyéndolo sin prisa. Me ha permitido crecer como músico, compositora y productora, y me siento muy agradecida por ello. Mi ilusión es compartir mi música con la gente. Estas son canciones hechas para todo el mundo.”

El Mal Querer, compuesto por Rosalía y coproducido con El Guincho, ya se considera como uno de los más esperados e influyentes del otoño. El avance de ‘los capítulos’ Malamente y Pienso en tu mirá se ha ganado el apoyo de músicos como Pharrel Williams, Khalid, J Balvin o Juanes. Y de otros artistas como Pedro Almodóvar que convertirá a la catalana en ‘chica Almodóvar’ junto a Penélope Cruz en su próxima película Dolor y Gloria. Dos ‘capítulos’ que han convertido (si cabía duda alguna) a la compositora, en la voz y símbolo de una generación. Amor, arte, liberación de la mujer y una mente atormentada.