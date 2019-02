El guitarrista de Ryan Adams condena los supuestos abusos del cantante

La información publicada por el New York Times relativa a los supuestos abusos de Ryan Adams hacia siete mujeres sigue generando revuelo a su alrededor. En este caso, ha sido Todd Wisenbaker, guitarrista del cantante, el que ha querido manifestar su versión.

Miembro también del grupo La Sera, junto a su esposa Katy Goodman, Wisenbaker ha utilizado su cuenta de Instagram para condenar a Ryan Adams. “Esto es increíblemente duro para mí, pero por favor, Ryan, consigue ayuda“, comenta el músico en el extenso mensaje colgado en la red.

“Recientemente he aprendido que casi todo lo que me ha dicho es una mentira tras otra. Hay excusas y negaciones para todo. Hace un tiempo le dije que consiguiera ayuda y me pidió que le ayudara. No lamento, y no lo haré nunca, intentar ayudar a alguien que realmente lo necesita -creo en el perdón, la redención y la recuperación, pero mi vida se ha convertido en una completa mierda por el engaño absoluto de otra persona“, reza el comunicado en el que comienza llamando “monstruo” a Ryan Adams.

También ha asegurado que no había dicho nada hasta ahora por “miedo”, pero que siente la responsabilidad de hacerlo. “Las mujeres que se pronunciaron son valientes más allá de las palabras“, finaliza Wisenbaker.

Su mujer, la cantante y bajista de La Sera Katy Goodman, también se ha sumado a su pareja con un mensaje en defensa de las supuestas víctimas de Ryan Adams. “Creed a las mujeres que han contado sus historias“, ha manifestado la intérprete.