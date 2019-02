El festival MUTEK Barcelona celebra su 10º aniversario

El festival MUTEK Barcelona concluye los últimos detalles de la programación de su décimo aniversario, que tendrá lugar del 6 al 9 de marzo en diferentes espacios de Barcelona.

El encuentro, inspirado por una filosofía que privilegia la diversidad, el descubrimiento, la autenticidad y el riesgo, propone una programación que se deleita en lo global y lo local con 45 proyectos de artistas de 17 nacionalidades diferentes.

Cada artista participará con live acts, piezas audiovisuales, DJ sets, instalaciones, presentaciones y conferencias. Un total de 23 shows que se estrenan en el festival, y 18 debuts de artistas que actúan por primera vez en Barcelona.

MUTEK Barcelona ha anunciado los horarios de todo el festival y confirma los contenidos del programa MUTEK x Reebok, el programa académico de conferencias y workshops de la serie Digi Lab y su nueva sede, Casa MUTEK @ WeWork.

Mutek Barcelona: Digi Lab

Por primera vez, MUTEK Barcelona descentraliza Digi Lab y lo reparte entre cinco universidades brindándole un tono más académico.



El dúo japonés NONOTAK presenta la lecture ¨Light As Matter¨ en IAAC “Institute of Advanced Architecture of Catalonia”. La canadiense Push 1 stop imparte una masterclass en el marco del Máster de Innovación Audiovisual y Entornos Interactivos de BAU.

Además, el argentino Alejandro Mosso realizará un workshop en el marco de los estudios musicales del SAE Institute, por mencionar algunos de los invitados.



Horarios y artistas confirmados

Esta es la lista de artistas confirmados para la celebración del 10º aniversario de MUTEK Barcelona. Los horarios pueden ser consultados directamente en la web del festival:

A-Mint: Alex Braga & Francesco Tristano (IT/LU) / Alejandro Mosso (AR)/ Birdsmakingmachine (ES) / Boska (NO) / Don Sinini (UK) / Donato Dozzy (IT) DJ Fra (ES) / DJ Storm (UK) / Drakis (ES) ETM (ES) / Flabbergast (CA/QC) Gábor Lázár (HU) HDMIRROR (ZA) / Herman Kolgen (CA/QC) / Ikram Bouloum (ES) / Intercity-Express (JP)/ Jacques Greene (CA/QC) Kelly Moran (US) / Kode 9 b2b Mala (UK) / Line Katcho (CA/QC) / Low Jack (HN) Maayan Nidam (IL) Map.ache (DE) Martin Messier & YRO (CA+FR) / Michele Mercure (US) Microfeel (AR) / Mina & Bryte (UK+GH) / Nonotak (JP/FR) / Olaf Blanch (ES) Push 1 stop & Wiklow (CA/QC) Rafael Anton Irisarri (US) Sarah Davachi (CA) Slikback (KE) Still (IT) / Substance (DE) / T. Gowdy (CA/QC) Uji (AR) / Umo (ES) / Verraco (CO) /Wolke7 (AR)/ Ylia (ES)