El Faro presenta el videoclip para “Fuego”, su nuevo single

Tras lanzar casi por sorpresa Mejor fuera que dentro, El Faro presenta Fuego, un corte de tres minutos y medio que nos muestra una nueva faceta del grupo tinerfeño, producido por Jaime Beltrán (Pájaro Jack, Sr. Chinarro, Los Planetas) en La Resinera Estudio (Granada).

La canción va acompañada de un videoclip estrenado en la web de Cadena SER en el que la protagonista, Victoria Arrate, lucha contra el miedo que a veces da ser libre: un combate que composición narra de fondo, combinando melodías viscerales con arreglos que dan justo donde tienen que dar. “El fuego va a hablar y encontrará su lugar en quien lo quiera escuchar”, grita la letra al acercarse al clímax de un tema paisajístico protagonizado por ritmos oscilantes, sintetizadores y mucha, mucha garra.

Fuego y Mejor fuera que dentro forman parte de Ay, si un día, un 10″ que contendrá seis canciones compuestas entre 2013 y 2018 que suenan a pop orgánico y emocional tan cálido y ecléctico como el de Red House Painters en Down Colorful Hill (solo hay que escuchar La Libreta o Fuego), The War On Drugs, La Estrella de David, Teenage Fanclub, The Radio Dept. y hasta a Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán.

Palabras mayores para un disco sobre la relación con uno mismo que rezuma juventud, tristeza, redención y épica: “la pena liberada se convierte en talento” dicen en el cuarto corte del álbum, con esos aires a los New Order de Brotherhood, pero también como pregón del cisma que todos, cada cual a su manera, hemos vivido alguna vez.



No os lo perdáis a continuación: