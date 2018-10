El disco británico favorito de todos los tiempos ya no es de Adele

Con motivo de la celebración del “National Album Day”, evento que nacía este año con motivo del 70 aniversario de la invención del formato álbum y que se celebró el pasado 13 de octubre, se dio a conocer el listado de discos británicos más vendidos a lo largo de la historia. Un ranking en el que se confirma el éxito de The Beatles —quienes en breve reeditan su White Album— ante la escuchada supremacía de Adele.

Y es que el primer puesto de esta relación de ventas —el cual combinó la ventas físicas, las escuchas y descargas a través de Interne— vuelve a dar un nuevo apoyo a la mítica banda de Liverpool. Según estos datos su octavo trabajo de estudio, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band —aportamos infografía por si quieres conocer más de él—, es el disco más popular en la historia de Reino Unido, llegando a alcanzar los 5,23 millones de ventas y descargas. Algo que todavía tiene más valor si consideramos que es el único trabajo de la década de los 60 que se incorpora en este ranking.

De esta forma 21 de Adele y What’s The Story Morning Glory? de Oasis completan el podio con 5,11 y 4,94 millones respectivamente. Completan el top 10 otros trabajos tan representativos como The Dark Side Of The Moon de Pink Floyd o Thriller de Michael Jackson. También están incluidos Dire Straits, Adele de nuevo gracias a 25 y Amy Winehouse.

Eso sí, aunque no en posiciones tan altas, Coldplay supera en cantidad de trabajos a Adele ya que tres de ellos se encuentran en este top 40: A Rush Of Blood To The Head, X&Y y Parachutes. Incluidos también están Keane, The Verve, U2… pero lo mejor es que veas el listado directamente y al completo aquí.