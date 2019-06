El directo de Of Moths and Stars vuelve este viernes al Café La Palma de Madrid

El verano está a punto de llegar, y con él los grandes festivales, pero antes de que el cuerpo nos pida disfrutar de la música al aire libre, todavía hay que ir despidiendo la temporada de directos en sala por todo lo alto.

Este viernes 14 de junio en el Café La Palma tendremos de vuelta en la capital a los británicos afincados en Madrid Of Moths and Stars, que en su última cita el pasado mes de febrero lograron un rotundo sold out en Costello Club. Ahora, su enérgico directo con las apabullantes canciones incluidas en su debut Live Like Me sonarán junto a los barceloneses Belushi, que también pisan Madrid con nuevas canciones bajo el brazo y muchas ganas de conquistar nuevos públicos.

Después de actuar en ciudades como Barcelona, Toledo, Valladolid o Alcalá de Henares, Of Moths and Stars (que por cierto acaban de ser confirmados para el festival Gigante en Guadalajara) quieren despedirse de las salas hasta el otoño, una nueva etapa en la que seguro nos brindarán nuevas sorpresas. Si no quieres perdértelo, las entradas ya están a la venta en Wegow.