El blues-rock crudo y emotivo de Walking Papers, de gira por España

Si buscan un disco de rock y blues publicado este año que aúne crudeza, sensibilidad e inspiración, es bastante probable que no encuentren uno mejor que WP2. Temas soberbios como, entre otros, Completely Yours o I Know You’re Lying lucen un empaque y vuelo indiscutibles; definitivamente algunas de las mejores canciones de 2018 de este género, y que dudamos que suenen con frecuencia en la radio o en alguna serie de moda, pueden escucharse aquí. Y si existe una gira inminente en nuestro país que resulte completa e indiscutiblemente adecuada para dar la bienvenida a la sinuosidad del otoño, Walking Papers, la banda artífice de citado álbum, es una firme candidata.

Jeff Angell, líder de la formación de Seattle, y también integrante de The Missionary Position, inició esta aventura con un fantástico disco homónimo, en 2013, y con dos colaboraciones de lujo, que también dejan su impronta en WP2: Duff McKagan (Guns N’ Roses) y Barrett Martin (Screaming Trees, Mad Season). No serán de la partida en esta gira, pero Angell se ha rodeado de escuderos muy fiables, saxofonista incluido, entre los que destaca Benjamin Anderson, también teclista de su otra banda. Barcelona y Madrid, por cortesía de la promotora Milestone, serán las ciudades elegidas para desgranar sobre el escenario una discografía tan corta como llena de calidad y pasión,

VIERNES 21 SEPTIEMBRE

BARCELONA – Sala Razzmatazz 3

20:00h | Comprar entradas

SÁBADO 22 SEPTIEMBRE

MADRID – Changó LIVE

20:00h | Comprar entradas