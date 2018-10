El Blood On The Tracks de Bob Dylan servirá de inspiración en una nueva película

El álbum de Bod Dylan Blood on the Tracks será la pieza angular sobre la que girará la nueva película de Luca Guadagnino, según ha comentado este en una entrevista concedida a The New Yorker.

Guadagnino, conocido por su reciente éxito con Call Me by Your Name o la áun más reciente Suspiria –a la que pone música el líder de Radiohead, Thom Yorke-, formará equipo con el guionista Richard LaGravenese (Los Puentes de Madison, El Hombre que susurraba a los caballos).

La película recorre la imaginería del álbum mediante una serie de historias inventadas e independientes, ambientadas todas en los 70 (aunque en distintos años), precisamente cohesionadas por las temáticas de Dylan.

Publicado en 1975, Blood on The Tracks llegó justo después de la ruptura de Dylan con su entonces esposa, Sara Lownds. Escrito en un estilo íntimo y sincero, las letras pueden entenderse como un testimonio, o como la reconstrucción de aquellos sentimientos que experimentó Dylan.

La noticia coincide con la publicación de un nuevo boxset de Blood On The Tracks, el cual llegará en noviembre bajo el nombre More Blood, More Tracks, y reunirá tomas inéditas pertenecientes a la grabación del álbum.