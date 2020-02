Editors llegan en directo con The Black Gold Tour

Editors llegan a Madrid y Barcelona para deleitarnos con los mejores temas de toda su carrera en su The Black Gold Tour.

La banda inglesa estrenó el pasado octubre un disco recopilatorio con sus hits. Un álbum con las 13 canciones más representativas de sus 15 años como Editors. Pero Tom Smith y su banda no iban a dejarlo ahí y se embarcaron en una gira para tocar en directo todos esos temas que nos han hecho disfrutar tanto a lo largo de sus seis álbumes de estudio.

Desde su primer éxito con The Black Room (2005) hasta su último trabajo, Violence (2018), Editors han vendido dos millones y medio de copias en todo el mundo a lo largo de su carrera. Y, no solo eso, si no que en sus directos son de esas bandas que lo entregan todo convirtiéndose en pura fuerza sobre el escenario, un evento de los que no te dejan indiferente.

Ahora Editors llegan con The Black Gold Tour y podremos disfrutar una vez más de su torbellino de energía los días 17 de febrero en Wizink Center de Madrid y el 18 de febrero en Razzmatazz de Barcelona. Todavía puedes hacerte con tu entrada en Lasttour.net.