Eddie Vedder versiona a The Smiths en un concierto de Johnny Marr y se hace la magia

Menudo momentazo para el recuerdo que nos dejó el concierto de Johnny Marr este fin de semana en el Ohana Festival. Aprovechando la presencia de Pearl Jam como cabezas de cartel del festival, Marr convenció a Eddie Vedder para unirse a él en el escenario e interpretar un clásico de The Smiths juntos.

El tema elegido para el afortunado público californiano fue There Is A Light That Never Goes Out, que cobra una dimensión totalmente distinta en la voz de Vedder, a quién Marr presentó con las siguiente palabras: “Me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecer a un buen amigo mío, alguien a quien he admirado, que ha sido bueno conmigo y que es una inspiración. Me gustaría invitarle a subir al escenario y cantar con nosotros ahora. ¡Mr Eddie Vedder!”

Gracias a algunos de los fans presentes en el concierto, hemos podido ver una grabación de este momento único, que desde luego nos hubiera encantado presenciar.

Más tarde y entrada la noche, Pearl Jam llevó a cabo su concierto como cabezas de cartel del festival, en el que repasaron su material propio y añadieron versiones de artistas como Bruce Springsteen, Neil Young, The Clash o Cat Power.