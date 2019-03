Eddie Vedder anuncia conciertos en Madrid y Barcelona

Eddie Vedder realizará una serie de conciertos en Europa en junio y julio. La gira de Vedder comienza el 9 de junio en Ámsterdam y concluye el 6 de julio en Londres apoyando a The Who. Las fechas de su gira incluyen las ya anunciadas previamente por Vedder en Firenze Rocks Festival y Collisioni Festival, pero lo mejor es que ha incluido finalmente a Madrid (22 de junio en el Wizink Center) y Barcelona (25 de junio en el Palau St. Jordi).

Además, contará con el talento de Glen Hansard como invitado especial en todos estos conciertos. Las entradas a la venta general estarán disponibles a partir del viernes 22 de marzo a las 10 am CET / 9 am GMT / 2 am PT., a través de www.LiveNation.es, TicketMaster y El Corte Inglés.



Hay una pre-venta especial para los miembros del club de fans, Club Ten de Pearl Jam que empieza hoy para fechas seleccionadas. Todos los detalles puedes encontrarlos en pearljam.com

Por si acaso preferís viajar por Europa, os dejamos todas las fechas a continuación: