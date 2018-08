Ed Sheeran vuelve a probar en el cine a las órdenes de Danny Boyle

Parece que Ed Sheeran se toma muy en serio una posible carrera cinematográfica. El famoso cantante ya ha aparecido en alguna película y ha hecho su famoso cameo en juego de tronos, pero ahora está a punto de embarcarse en su primer papel de verdad.

Eso sí, para esta primera aventura no le resultará difícil meterse en el papel, ya que está previsto que se interprete a sí mismo en la nueva película del director Danny Boyle.

La historia se centrará en un cantante que se despierta un día siendo la única persona en el mundo que tiene recuerdo o conocimiento de la existencia de The Beatles. Evidentemente, esto abre una gran oportunidad en su carrera, especialmente cuando conoce a Sheeran y este, impresionado por sus canciones, decide llevarle de gira con él, pero claro, con las canciones de los Beatles de su lado, acaba haciéndose mucho más famoso que el propio Sheeran.

Para el cantante, fueron dos meses muy intensos que le sirvieron para aprender a actuar, aunque no se plantee dar el salto a Hollywood no nada parecido por el momento. “Tenía cuatro días de conciertos y luego tres días de rodaje de la película. Estaba interpretàndome a mí mismo, así que no creo que lo hiciese tan mal“, ha asegurado.

En septiembre de 2019 podremos descubrir si lo hizo bien o no.