Echo & The Bunnymen estrenan versión renovada de su clásico “The Killing Moon”

Echo & The Bunnymen están de vuelta con una nueva versión de The Killing Moon, canción originalmente publicada en el año 1984, que han decidido renovar de cara a su nuevo disco, The Stars, The Oceans and The Moon. Este nuevo trabajo, que supone su primer lanzamiento en los últimos cuatro años desde Meteorites en 2014, saldrá a la venta el próximo 5 de octubre con una mezcla de nuevo material y, como es el caso de esta canción y la anteriormente presentada Seven Seas, versiones renovadas de algunos de sus clásicos.

Por ahora, no tenemos noticias de una gira por España, aunque tampoco descartemos verles en algún festival el año que viene. Eso sí, si tienes ganas de viajar a Reino Unido o Irlanda, el día 12 de octubre arrancan una gira en Dublín que después les llevará a ciudades como Cardiff, Reading, Londres y York, entre otros.

Tracklist de The Stars, The Oceans and The Moon: