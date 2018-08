Eagle-Eye Cherry regresa de gira a España

Eagle-Eye Cherry regresa a España por petición popular. Sin duda hay artistas que recalan en el gusto colectivo y él es uno de ellos. Un placer que al final haya cedido y venga a visitarnos.

Haciendo memoria, hacía 14 años que os pasaba or aquí y ahora explicaremos por qué finalmente lo hago hará.

Gracias a la plataforma de Shows on Demand se ha podido conseguir que finalmente regrese con dos citas, en Barcelona (11 de octubre, sala Barts) y Madrid (12 de octubre, sala But).

La labor de esta plataforma es que a través de la iniciativa ciudadana, conseguir que ciertas bandas u artistas vengan de gira. Podríamos decir unas cuantas que hace más de 10 años que no pasan por aquí o nunca lo han hecho.

Las primeras cien entradas serán a un precio especial para recompensar a los más ávidos fans, que saldrán el viernes 23 de agosto.

La verdad que será un orgullo para un artista ser reclamado de tal manera por un país y además, un gusto que estas iniciativas acaben funcionando.

Eagle-Eye Cherry: vida de músicos

El músico sueco-estadounidense lleva la música en la sangre y nunca mejor dicho. Hijo y hermano de músicos, siendo la más famosa Neneh Cherry, también consagrada en este difícil circuito.

Entre los éxitos más notables se encuentra Save Tonight, ¿Y quién no ha tarareado esta canción alguna vez?

El futuro para Eagle-Eye Cherry

Además, su último disco, estará en principio listo para el momento de la gira, razón de más para no perdernos a esta gran músico. Recordemos que desde 2012 no lanza material.

A día de hoy reúne 5 discos: ha publicado hasta la fecha 5 discos Desireless (1997), Living in the present future (2000), Sub Rosa (2003), Live and Kicking (2006) y Can´t get enough (2012). Una carrera pausada pero bien gestionada por parte de Eagle-Eye Cherry.