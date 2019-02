Drake es oficialmente el artista que más ha vendido en todo el mundo en 2018

IFPI, la organización que representa a la industria de la música grabada en todo el mundo, ha anunciado que Drake es el artista que más ha vendido en 2018, con su quinto álbum, un éxito mundial, Scorpion, que incluye canciones como God’s plan, Nice for What y My Feelings. Drake es el único artista que ha conseguido este galardón más de una vez, siendo la primera vez que logró este título en el año 2016.

Publicado en junio de 2018, su doble álbum con 25 canciones batió records a nivel mundial, alcanzando la cifra de 1.000 millones de escuchas en streaming en todas las plataformas del mundo. De acuerdo con los datos facilitados por Apple Music, el álbum alcanzó el número 1 en 92 países.

Previamente al lanzamiento de Scorpion, una de las canciones de este álbum, God’s Plan, publicada en abril, batió records de escucha en streaming el primer día de su lanzamiento en Spotify y Apple con más de 14 millones de escuchas.

Drake ha recibido el sexto Premio del Artista con más ventas a nivel global; el único galardón oficial que refleja el éxito mundial de los artistas en lo referente a ventas de música grabada, tanto en el formato digital como físico, desde las escuchas en streaming a la venta de vinilos. Los anteriores galardonados con este prestigioso premio fueron One Direction (2013), Taylor Swift (2014), Adele (2015), Drake (2016) y Ed Sheeran (2017).

Frances Moore, Directora Ejecutiva de IFPI ha comentado: “Drake ha vivido un año increíble batiendo records que le hacen merecedor del galardón del Artista con más ventas a nivel mundial en el año 2018. El hecho de que Drake haya ganado este premio por segunda vez es el testimonio de su continuado atractivo en todo el ámbito mundial y de su capacidad para captar y conectar con sus fans”.

“El Top 10 de artistas de este año refleja el atractivo mundial de la música. Desde las actuales super estrellas como Drake, Ed Sheeran y Ariana Grande, al florecimiento de géneros musicales como el K-Pop, a leyendas de la música como Queen; los fans están explorando y disfrutando de la música de todo tipo y desde todos los rincones del mundo.”

La banda juvenil surcoreana, con sus 7 componente, BTS, ocupa el segundo lugar en la lista de IFPI después de un enorme éxito con su álbum LOVE YOURSELF publicado en agosto de 2018. Desde sus inicios en 2013, BTS ha consolidado realmente una legión de fans en todo el mundo, conocidos como la “Army” (Armada) y han sido los que han conseguido llevar a los escenarios de todo el mundo el K-Pop.

Ed Sheeran, el galardonado con este título en 2017, sigue manteniéndose como uno de los favoritos en su tercer puesto con la gran popularidad de su tercer álbum de estudio ÷ (Divide) y sus singles, incluyendo sus bombazos mundiales Shape of You, Castle on the Hill, Galway Girl y Perfect.

El premio de Artista con más ventas a nivel mundial y las listas los 10 Más Vendidos representan la primera, y de momento única, clasificación para medir de forma precisa el compromiso de los fans con los artistas en los canales de streaming, junto con las ventas físicas y digitales de álbumes y singles en el ámbito mundial.

TOP 10

Drake

BTS

Ed Sheeran

Post Malone

Eminem

Queen

Imagine Dragons

Ariana Grande

Lady Gaga

Bruno Mars

GALARDONADOS EN AÑOS ANTERIORES

2017 – Ed Sheeran

2016 – Drake

2015 – Adele

2014 – Taylor Swift

2013 – One Direction

La Lista de IFPI del Artista con más ventas a nivel mundial, que ha sido verificada de forma independiente, incluye las ventas de álbumes, tanto formato digital como en CD o vinilo; singles, tanto en descargas como físicos; y escuchas en streaming, durante todo el año. La lista tiene en cuenta las ventas de toda la música del artista en cuestión, no solo de una sus canciones o álbumes. Se utilizan unidades equivalentes al álbum para combinar mediciones de descargas, ventas de físico y escuchas en streaming.